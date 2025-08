Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1'168,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 20'753 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1'174,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'163,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 221'750 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1'340,93 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,76 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 588,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,88 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9.53 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 26,26 USD je Aktie aus.

