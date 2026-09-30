Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
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30.09.2026 18:00:13
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite steigt
Der NASDAQ Composite verbucht am Mittwoch Zuwächse.
Am Mittwoch steigt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1.01 Prozent auf 27’067.60 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.355 Prozent stärker bei 26’892.80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’797.54 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’885.35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 27’108.20 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.489 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 26’402.42 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’213.72 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 22’660.01 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.49 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FormFactor (+ 9.56 Prozent auf 149.27 USD), United Therapeutics (+ 8.24 Prozent auf 521.13 USD), Nice Systems (+ 5.42 Prozent auf 112.60 USD), NetScout Systems (+ 5.26 Prozent auf 41.05 USD) und BlackBerry (+ 4.82 Prozent auf 9.14 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-3.35 Prozent auf 15.01 USD), CIENA (-2.86 Prozent auf 344.77 USD), US Global Investors (-2.75 Prozent auf 2.83 USD), Amkor Technology (-2.68 Prozent auf 52.69 USD) und Elbit Systems (-2.54 Prozent auf 685.51 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’407’169 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.859 Bio. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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