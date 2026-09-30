Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’624 -1.5%  SPI 19’345 -1.4%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 24’833 -1.5%  Euro 0.9428 -0.4%  EStoxx50 6’172 -1.6%  Gold 4’157 0.0%  Bitcoin 69’510 -0.5%  Dollar 0.8342 -0.2%  Öl 100.2 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie
Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Micron-Aktie nach Zahlen gefragt: Umsatz und Gewinn über den Prognosen
Ölpreis vor dem nächsten Schub? BofA prophezeit neue Ölpreis-Rally
Suche...
Plus500 Depot

Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 30.09.2026 18:00:13

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite steigt

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite steigt

Der NASDAQ Composite verbucht am Mittwoch Zuwächse.

Amkor Technology
44.20 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch steigt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1.01 Prozent auf 27’067.60 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.355 Prozent stärker bei 26’892.80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’797.54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’885.35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 27’108.20 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.489 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 26’402.42 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’213.72 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 22’660.01 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.49 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FormFactor (+ 9.56 Prozent auf 149.27 USD), United Therapeutics (+ 8.24 Prozent auf 521.13 USD), Nice Systems (+ 5.42 Prozent auf 112.60 USD), NetScout Systems (+ 5.26 Prozent auf 41.05 USD) und BlackBerry (+ 4.82 Prozent auf 9.14 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-3.35 Prozent auf 15.01 USD), CIENA (-2.86 Prozent auf 344.77 USD), US Global Investors (-2.75 Prozent auf 2.83 USD), Amkor Technology (-2.68 Prozent auf 52.69 USD) und Elbit Systems (-2.54 Prozent auf 685.51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’407’169 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.859 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amkor Technology Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amkor Technology Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
08:47 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’456.40 19.21 STB4NU
Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’623.57 01.10.2026 10:17:38
Long 13’296.17 19.34 S1BR8U
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Amkor Technology Inc. 44.19 0.38% Amkor Technology Inc.
BlackBerry Ltd 7.52 -0.91% BlackBerry Ltd
CIENA Corp. 294.52 3.07% CIENA Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.18 1.89% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 17.43 12.09% Donegal Group Inc. (B)
Elbit Systems Ltd. 598.00 -1.08% Elbit Systems Ltd.
FormFactor Inc. 125.95 0.57% FormFactor Inc.
NetScout Systems Inc. 33.49 -1.71% NetScout Systems Inc.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 99.50 0.51% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
NVIDIA Corp. 191.63 -0.45% NVIDIA Corp.
Richardson Electronics Ltd. 17.77 2.72% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3.42 -0.87% SIGA Technologies Inc.
U.S. Global Investors Inc. 2.88 -0.35% U.S. Global Investors Inc.
United Therapeutics Corp. 450.80 3.19% United Therapeutics Corp.

NVIDIA am 30.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.