Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel zum Handelsschluss 1.23 Prozent auf 52’215.16 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 26.283 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.151 Prozent auf 52’788.41 Punkte an der Kurstafel, nach 52’867.98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’055.10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 52’696.70 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.455 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’511.59 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 51’711.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, notierte der Dow Jones bei 46’734.61 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.92 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2.88 Prozent auf 233.21 USD), Cisco (+ 1.53 Prozent auf 106.50 USD), Honeywell Technologies (+ 1.30 Prozent auf 221.15 USD), Microsoft (+ 0.66 Prozent auf 524.51 USD) und IBM (+ 0.58 Prozent auf 253.56 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen American Express (-3.68 Prozent auf 313.22 USD), Procter Gamble (-2.76 Prozent auf 161.02 USD), Coca-Cola (-2.76 Prozent auf 92.71 USD), Nike (-2.66 Prozent auf 37.30 USD) und Sherwin-Williams (-2.48 Prozent auf 337.06 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’947’842 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.771 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch