NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Amkor Technology-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9.47 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105.597 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’186.91 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 09.10.2026 auf 49.12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +418.69 Prozent.

Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch