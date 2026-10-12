Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amkor Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Amkor Technology-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Amkor Technology-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9.47 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Amkor Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105.597 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’186.91 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 09.10.2026 auf 49.12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +418.69 Prozent.
Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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