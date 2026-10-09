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09.10.2026 18:00:35
Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen
Derzeit zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.
Am Freitag legt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.58 Prozent auf 27’350.69 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.548 Prozent stärker bei 27’342.27 Punkten, nach 27’193.34 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 27’254.03 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’375.55 Zähler.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.458 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 26’253.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’206.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’024.63 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 17.71 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 6.00 Prozent auf 1.33 USD), Richardson Electronics (+ 5.81 Prozent auf 21.13 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5.03) Prozent auf 45.48 USD), Repligen (+ 4.55 Prozent auf 171.30 USD) und Oracle (+ 4.51 Prozent auf 141.81 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Cogent Communications (-9.10 Prozent auf 8.69 USD), Nortech Systems (-4.44 Prozent auf 10.70 USD), Cirrus Logic (-3.99 Prozent auf 108.68 USD), AXT (-3.73 Prozent auf 68.99 USD) und Amkor Technology (-3.69 Prozent auf 49.12 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 11’794’366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 5.099 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.29 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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