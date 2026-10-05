NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25.05 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investierten, hätten nun 3.992 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie auf 56.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 223.63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +123.63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 13.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch