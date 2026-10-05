Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Amkor Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25.05 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Amkor Technology-Aktie investierten, hätten nun 3.992 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie auf 56.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 223.63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +123.63 Prozent.
Jüngst verzeichnete Amkor Technology eine Marktkapitalisierung von 13.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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