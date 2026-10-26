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Aktienempfehlung 26.10.2026 13:04:44

Neutral für Roche-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Neutral für Roche-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Roche-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Roche
395.63 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.0 Prozent auf 395.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 15.19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 261’303 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 20.4 Prozent. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4962 19.03.2027 154750769
Long 12.3687 20.12.2030 159690116
Long 109.9444 20.11.2026 160008230
Typ Hebel Verfall Valor
Short 989.5 18.12.2026 153812364
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4398 12.05 161356921
Long 11.3736 7.32 161119025
Long 21.5109 3.08 162066449
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1187 12.44 159435558
Short 10.201 8.32 159231712
Short 44.9773 0.76 152365193
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -45.69 129024514
Long 10 -11.00 123630198
Long 12 -26.31 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
In eigener Sache

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Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Short 15’079.17 19.95 SMYBKU
Short 15’404.11 13.77 SGB0YU
Short 15’983.20 8.87 S03BFU
SMI-Kurs: 14’495.11 26.10.2026 14:25:31
Long 13’890.28 19.54 SILDBU
Long 13’576.18 13.77 S1B6WU
Long 12’995.26 8.90 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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