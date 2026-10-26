Neutral für Roche-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.0 Prozent auf 395.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 15.19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 261’303 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 20.4 Prozent. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT



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