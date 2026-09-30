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NASDAQ Composite-Performance im Blick 30.09.2026 20:03:21

Mittwochshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Mittwochshandel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

United Therapeutics
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Um 20:00 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.94 Prozent auf 27’050.04 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.355 Prozent auf 26’892.80 Punkte an der Kurstafel, nach 26’797.54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26’885.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’108.20 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0.424 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 26’402.42 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 26’213.72 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 22’660.01 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.42 Prozent aufwärts. Bei 27’288.79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell United Therapeutics (+ 13.20 Prozent auf 545.00 USD), FormFactor (+ 7.82 Prozent auf 146.91 USD), BlackBerry (+ 4.59 Prozent auf 9.12 USD), Nice Systems (+ 4.40 Prozent auf 111.51 USD) und Synopsys (+ 4.34 Prozent auf 433.13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Methode Electronics (-4.11 Prozent auf 13.75 USD), Donegal Group B (-3.35 Prozent auf 15.01 USD), Ballard Power (-3.10 Prozent auf 2.04 USD), CIENA (-2.90 Prozent auf 344.61 USD) und Amkor Technology (-2.79 Prozent auf 52.63 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’328’968 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.859 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.44 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Donegal Group Inc. (B) 17.43 12.09% Donegal Group Inc. (B)
FormFactor Inc. 126.76 1.22% FormFactor Inc.
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