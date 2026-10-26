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Geändert am: 26.10.2026 08:06:46

Bilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart eine Erholung einleiten.

Der SMI tendiert vorbörslich etwas fester.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Die Börsen dürften mit kleinen Aufschlägen in die neue Woche starten. Für Erleichterung dürfte sorgen, dass Moody's die Bonitätseinstufung Frankreichs trotz des stetigen Anstiegs der Verschuldung und der politischen Zersplitterung, welche die Eindämmung der Kreditaufnahme erschwert, mit "Aa3" bestätigt hat. Die Entscheidung könnte für Entspannung an den französischen Anleihemärkten sorgen. Die Rendite 10-jähriger Benchmarkanleihe kletterte zuletzt auf über 5 Prozent. Neben der Berichtssaison stehen in der laufenden Woche vor allem die Zentralbanken im Blick. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank über die Geldpolitik, am Donnerstag folgt die EZB. In beiden Fällen wird mit einer Bestätigung des aktuellen Leitzinsniveaus gerechnet, im Dezember könnte es dann aber so weit mit Erhöhungen sein.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart werden Stabilisierungstendenzen am deutschen Aktienmarkt erwartet.

So zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart freundlich.

Der DAX dürfte sich nach der Schwäche zum Ende der Vorwoche am Montag etwas stabilisieren. Am Freitag war er angesichts der Schwäche des US-Technologie-Sektors zeitweise auf fast 25'000 Punkte eingeknickt. Am Freitagabend verharrte der NASDAQ 100 dann auf dem tiefsten Niveau seit Mitte September. Das Glas sei zwar eigentlich halb voll, schrieb der Marktexperte Stephen Innes mit Blick auf steigende Unternehmensgewinne, den insgesamt weiter überraschend stabilen Gesamtmarkt und eine Wirtschaftslage, die ebenfalls anders aussehe, als in einem Bärenmarkt. Dennoch brodle unter der Oberfläche eine aggressive Korrektur. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck gesorgt hatten.

WALL STREET

An der Wall Street gingen die Indizes mit Verlusten ins Wochenende.

Der Dow Jones tendierte während der gesamten Sitzung deutlich schwächer und ermässigte sich um 1,23 Prozent auf 52'215,16 Punkte.
Der technologielastige NASDAQ Composite bewegte sich in einer engen Handelsspanne und verlor zum Handelsschluss 0,21 Prozent auf 25'955,34 Zähler.

Für die US-Technologiebörse NASDAQ ist nach ihrem jüngsten Kursrutsch am Freitag kaum Besserung in Sicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise, für die zunehmende Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verantwortlich sind, bleiben Anleger vorsichtig.

Vor allem klassische Industrie-, Finanz- und Konsumwerte gerieten unter deutlichen Verkaufsdruck, während sich Technologiewerte dank der anhaltenden Fantasie rund um Künstliche Intelligenz vergleichsweise stabil präsentierten. Für zusätzliche Unruhe sorgten Berichte über einen möglichen Markteintritt von SpaceX in die Mobilfunkbranche, was die Aktien der etablierten Telekommunikationsriesen spürbar belastete. Zum Handelsende hin stabilisierten sich die Kurse leicht über ihren Tagestiefs, dennoch verbuchten die meisten Standardwerte spürbare Tagesverluste.

ASIEN

Zum Wochenstart bewegen sich die Märkte in Asien in unterschiedliche Richtungen.

In Japan notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 62'285,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um marginale 0,10 Prozent auf 3'694,07 Zähler nach oben.

In Hongkong sind hingegen Gewinne zu sehen: Der Hang Seng zieht stellenweise um 0,48 Prozent auf 23'204,58 Einheiten an.

Zum Start in die neue Woche bewegen sich die Kursausschläge an den Börsen in Asien meist in engen Grenzen. Beobachter sprechen von Zurückhaltung vor einer Flut von Unternehmenszahlen und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ), aber auch der Bank of New Zealand im Wochenverlauf. Von der US Federal Reserve und der BoJ werden keine Zinsänderungen erwartet. Vor allem im Begleitkommentar der Fed dürften Anleger aber sehr genau auf etwaige Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs achten, heisst es unter Verweis auf den deutlich gestiegenen Ölpreis und das Inflationsrisiko.

Aktuell gibt der Ölpreis zwar nach, übergeordnet stützt jedoch weiter die Möglichkeit einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts. Der Iran warnte, dass neue Angriffe der israelischen und US-Streitkräfte gross angelegte Gegenschläge zur Folge hätten. Potenzielle Ziele seien Flughäfen, Ölpipelines und andere wirtschaftsrelevante Infrastruktur in der Golfregion, berichtete das Wall Street Journal schon am Freitag.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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