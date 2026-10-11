Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
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11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amkor Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amkor Technology wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,774 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amkor Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amkor Technology einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD im Vergleich zu 1,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,66 Milliarden USD, gegenüber 6,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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