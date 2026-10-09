Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
|
09.10.2026 22:34:02
Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich
Der NASDAQ Composite stieg am Freitagabend.
Schlussendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.64 Prozent auf 27’366.17 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.548 Prozent auf 27’342.27 Punkte an der Kurstafel, nach 27’193.34 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’254.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’395.41 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.515 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’253.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’206.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’024.63 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 17.78 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 8.00 Prozent auf 1.35 USD), Repligen (+ 6.13 Prozent auf 173.88 USD), Akamai (+ 6.00 Prozent auf 106.95 USD), CIENA (+ 5.60 Prozent auf 449.77 USD) und Dorel Industries (+ 5.01 Prozent auf 0.90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-10.67 Prozent auf 8.54 USD), Cirrus Logic (-5.59 Prozent auf 106.87 USD), Resources Connection (-5.35 Prozent auf 2.83 USD), AXT (-4.47 Prozent auf 68.46 USD) und Amkor Technology (-3.69 Prozent auf 49.12 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’083’898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.099 Bio. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 18.29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
22:34
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
22:34
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
20:03
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
20:03
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
20:03
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
18:00
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|18:43
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18:43
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18:43
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27’366.17
|0.64%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.