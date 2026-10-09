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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 09.10.2026 22:34:02

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich

Der NASDAQ Composite stieg am Freitagabend.

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Schlussendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.64 Prozent auf 27’366.17 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.548 Prozent auf 27’342.27 Punkte an der Kurstafel, nach 27’193.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’254.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’395.41 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.515 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’253.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’206.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’024.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 17.78 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 8.00 Prozent auf 1.35 USD), Repligen (+ 6.13 Prozent auf 173.88 USD), Akamai (+ 6.00 Prozent auf 106.95 USD), CIENA (+ 5.60 Prozent auf 449.77 USD) und Dorel Industries (+ 5.01 Prozent auf 0.90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-10.67 Prozent auf 8.54 USD), Cirrus Logic (-5.59 Prozent auf 106.87 USD), Resources Connection (-5.35 Prozent auf 2.83 USD), AXT (-4.47 Prozent auf 68.46 USD) und Amkor Technology (-3.69 Prozent auf 49.12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’083’898 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.099 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 18.29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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