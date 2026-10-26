Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Bayer-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertete die Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie mit Nubeqa bei Prostatakrebs am Sonntag positiv. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass die Markterwartungen zu niedrig seien. Die Ergänzung der Strahlentherapie bei Patienten mit sehr hohem Rückfallrisiko sei ein weiterer Wachstumstreiber für Nubeqa.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.0 Prozent auf 45.30 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34.66 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 555’131 Bayer-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 22.8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 03.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT



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