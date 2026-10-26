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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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Aktie unter der Lupe 26.10.2026 13:04:44

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Bayer-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Bayer-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat eine sorgfältige Analyse der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Bayer
41.91 CHF 4.77%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertete die Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie mit Nubeqa bei Prostatakrebs am Sonntag positiv. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass die Markterwartungen zu niedrig seien. Die Ergänzung der Strahlentherapie bei Patienten mit sehr hohem Rückfallrisiko sei ein weiterer Wachstumstreiber für Nubeqa.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.0 Prozent auf 45.30 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34.66 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 555’131 Bayer-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 22.8 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 03.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3858 18.06.2027 157879011
Long 12.0283 19.03.2027 157052936
Long 4209.8945 18.12.2026 157965330
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7037 12.63 158090144
Long 12.382 5.54 161756871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1354 9.98 160632551
Short 30.0707 -0.49 162231213
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.71 133085688
Long 8 -26.99 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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15.10.26 Bayer Buy UBS AG
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Short 15’983.20 8.87 S03BFU
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Long 13’576.18 13.77 S1B6WU
Long 12’995.26 8.90 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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