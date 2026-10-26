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26.10.2026 13:06:00
Meta-Aktie zieht an: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant
Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen.
Dabei hat Meta bereits Nvidia , Advanced Micro Devices (AMD ) sowie Broadcom als mögliche Ankerinvestoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, wie es weiter hiess. Die Interessensbekundungen seien allerdings weder verbindliche Vereinbarungen noch feste Kaufverpflichtungen.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Meta-Aktie zeitweise 1,85 Prozent auf 654,30 US-Dollar.
/nas/stk/mis
MENLO PARK (awp international)
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