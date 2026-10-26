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Kapitalerhöhung 26.10.2026 13:06:00

Meta-Aktie zieht an: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant

Meta-Aktie zieht an: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant

Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen.

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Das Unternehmen will Stamm- und Vorzugsaktien im Volumen von rund 35 Milliarden Dollar anbieten, wie es am Montag mitteilte. Zudem plant Meta, bis zu 60 Milliarden US-Dollar über ein sogenanntes "At-the-Market"-Programm (ATM) zu erlösen. Das ist ein Verfahren, das es Unternehmen ermöglicht, Aktien schrittweise direkt am freien Markt zu verkaufen. Bei diesen Aktien handelt es sich um die geplanten stimmrechtslosen Aktien der Klasse C. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf um die führende Rolle bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz sichern.

Dabei hat Meta bereits Nvidia , Advanced Micro Devices (AMD ) sowie Broadcom als mögliche Ankerinvestoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, wie es weiter hiess. Die Interessensbekundungen seien allerdings weder verbindliche Vereinbarungen noch feste Kaufverpflichtungen.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Meta-Aktie zeitweise 1,85 Prozent auf 654,30 US-Dollar.

/nas/stk/mis

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.8344 11.38 154718651
Long 12.4489 4.65 159437150
Long 26.813 0.14 160880132
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1137 10.87 161815038
Short 11.2442 5.67 161992608
Short 14.5237 3.78 162230917
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Long 5 -11.39 116116852
Long 10 -58.35 143965836
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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