|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Blockbuster-Kandidat
|
26.10.2026 11:47:00
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Bayer hat in China eine Zulassung für sein Medikament Asundexian bei Schlaganfallpatienten zur Senkung des hohen Risikos für weitere Vorfälle bekommen.
Beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian öffnet die Tür
Damit ist Asundexian das erste in China zugelassene Arzneimittel der neuen Medikamentenklasse der FXIa-Hemmer. Die FXIa-Hemmung wirkt gezielt auf das FXIa-Protein, das an der Bildung von Blutgerinnseln beteiligt ist.
Bayer hatte im Mai über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in China berichtet. Dieses basierte auf Ergebnissen der Oceanic-Stroke-Studie. Asundexian reduzierte demnach in Kombination mit Mitteln zur Verhinderung des Verklumpens von Blutplättchen (Thrombozytenaggregationshemmung) das Risiko für ischämische Schlaganfälle bei Patienten mit vorherigem Schlaganfall deutlich. Die Rate schwerer Blutungen stieg bei Gabe des Medikaments im Vergleich zu einem Placebo nicht.
Neues Blockbuster-Medikament? Experten erwarten Milliardenumsätze
Die Studiendaten hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu. Die Analysten Morgan Stanley haben Asundexian im Februar ein Spitzenumsatzpotenzial von bis zu 4 Milliarden Euro attestiert.
Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft einen weiteren potenziellen Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch Nachahmer (Generika).
Auch in den USA läuft aktuell ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian, dessen Ergebnis bald bekannt gegeben werden dürfte.
Nubeqa senkt Metatasen-Risiko bei Prostatakrebs spürbar
Bayers Medikament Nubeqa senkt das Risiko für Metastasen bei Prostatakrebspatienten mit hohem Rückfallrisiko nach Unternehmensangaben spürbar. Eine Zwischenanalyse der Phase-III-Studie DASL-HiCaP mit dem Wirkstoff Darolutamid (Handelsname Nubeqa) habe nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 3,8 Jahren im kombinierten primären Endpunkt eine Verringerung des Risikos für Metastasen oder Tod (MFS-CI) um 58 Prozent im Vergleich zu Placebo gezeigt, teilte Bayer am Wochenende mit. Dabei erhielten beide Behandlungsgruppen - also die Darolutamid- und die Placebo-Gruppe - begleitend eine Hormonentzugstherapie (ADT) und eine Strahlentherapie.
"Diese neuen Daten unterstreichen das Potenzial von Darolutamid, Patienten bereits in früheren Phasen ihrer Prostatakrebserkrankung einen relevanten Nutzen zu bieten", sagte Christine Roth, Mitglied des Pharma-Führungsteams von Bayer.
Nubeqa-Studiendaten stimmen Analysten euphorisch
Die gezeigte Wirksamkeit sei vielversprechend, allerdings auch eher eine Bestätigung des Bekannten als eine Disruption, schrieb Analyst Michael Leuchten vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Richard Vosser zeigen die Daten, dass sich für Nubeqa bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakrebs und sehr hohem Rezidivrisiko ein weiterer Wachstumstreiber eröffnet.
Analyst James Quigley von der Investmentbank Goldman Sachs traut Nubeqa nun mehr Umsatz zu als bisher. Sowohl Quigley als auch Vosser halten in der Spitze zusätzliche Erlöse von einer Milliarde Euro für möglich. Aktuell rechnet Vosser für 2030 mit einem Nubeqa-Umsatz von gut 6 Milliarden Euro, was ohnehin schon mehr sei, als am Markt im Durchschnitt erwartet werde.
Nubeqa ist in Kombination mit ADT in vielen Ländern bereits zur Behandlung von Prostatakrebs zugelassen. Der Umsatz mit dem noch jungen Medikament ist seit Einführung sehr stark gewachsen. Im ersten Halbjahr 2026 war es mit einem Wachstum um mehr als die Hälfte auf gut 1,6 Milliarden Euro das umsatzstärkste Medikament der Leverkusener.
Rückenwind durch Asundexian-Zulassung und Nubeqa-Daten: Bayer-Aktie zieht kräftig an
Dass das von Analysten als Blockbuster betitelte Medikament nun in China zugelassen ist, sorgt zunächst einmal für Euphorie unter Anleger. Zusätzlicher Rückenwind kommt von guten Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Nubeqa. So legt die Bayer-Aktie via XETRA zeitweise um 2,89 Prozent auf 45,25 Euro zu. Damit führt das Papier den DAX an.
awp international / DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Bayer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter (Dow Jones)
|
30.09.26
|Bayer-Aktie legt zu: Lemiretprocel bekommt Orphan-Drug-Status in USA und EU (Dow Jones)
|
24.09.26
|Frisches Geld für Pharmariesen: Bayer platziert Hybridanleihen - Aktie leichter (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Grünenthal übernimmt Stivarga-Rechte von Bayer - Aktie im Plus (Dow Jones)
|
17.09.26
|Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia (Dow Jones)
|
10.09.26
|Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib (Dow Jones)
|
02.09.26
|Bayer-Agrarsparte: Ziele bestätigt, Pipeline vor Start - Aktie fester (Dow Jones)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.