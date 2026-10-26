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Blockbuster-Kandidat 26.10.2026 11:47:00

Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen

Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen

Bayer hat in China eine Zulassung für sein Medikament Asundexian bei Schlaganfallpatienten zur Senkung des hohen Risikos für weitere Vorfälle bekommen.

Bayer
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Bayer darf auf dem wichtigen chinesischen Markt den potenziellen Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Vorbeugung sekundärer Schlaganfälle verkaufen. Die chinesische Behörde für Medizinprodukte NMPA habe den Wirkstoff Asundexian mit dem Markennamen Sunharbo zur Schlaganfallprävention bei Patienten zugelassen, die zuvor einen kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder eine hochrisiko-transitorische ischämische Attacke ("Minischlaganfall") erlitten haben, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mit.

Beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian öffnet die Tür

Damit ist Asundexian das erste in China zugelassene Arzneimittel der neuen Medikamentenklasse der FXIa-Hemmer. Die FXIa-Hemmung wirkt gezielt auf das FXIa-Protein, das an der Bildung von Blutgerinnseln beteiligt ist.

Bayer hatte im Mai über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in China berichtet. Dieses basierte auf Ergebnissen der Oceanic-Stroke-Studie. Asundexian reduzierte demnach in Kombination mit Mitteln zur Verhinderung des Verklumpens von Blutplättchen (Thrombozytenaggregationshemmung) das Risiko für ischämische Schlaganfälle bei Patienten mit vorherigem Schlaganfall deutlich. Die Rate schwerer Blutungen stieg bei Gabe des Medikaments im Vergleich zu einem Placebo nicht.

Neues Blockbuster-Medikament? Experten erwarten Milliardenumsätze

Die Studiendaten hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu. Die Analysten Morgan Stanley haben Asundexian im Februar ein Spitzenumsatzpotenzial von bis zu 4 Milliarden Euro attestiert.

Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft einen weiteren potenziellen Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch Nachahmer (Generika).

Auch in den USA läuft aktuell ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian, dessen Ergebnis bald bekannt gegeben werden dürfte.

Nubeqa senkt Metatasen-Risiko bei Prostatakrebs spürbar

Bayers Medikament Nubeqa senkt das Risiko für Metastasen bei Prostatakrebspatienten mit hohem Rückfallrisiko nach Unternehmensangaben spürbar. Eine Zwischenanalyse der Phase-III-Studie DASL-HiCaP mit dem Wirkstoff Darolutamid (Handelsname Nubeqa) habe nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 3,8 Jahren im kombinierten primären Endpunkt eine Verringerung des Risikos für Metastasen oder Tod (MFS-CI) um 58 Prozent im Vergleich zu Placebo gezeigt, teilte Bayer am Wochenende mit. Dabei erhielten beide Behandlungsgruppen - also die Darolutamid- und die Placebo-Gruppe - begleitend eine Hormonentzugstherapie (ADT) und eine Strahlentherapie.

"Diese neuen Daten unterstreichen das Potenzial von Darolutamid, Patienten bereits in früheren Phasen ihrer Prostatakrebserkrankung einen relevanten Nutzen zu bieten", sagte Christine Roth, Mitglied des Pharma-Führungsteams von Bayer.

Nubeqa-Studiendaten stimmen Analysten euphorisch

Die gezeigte Wirksamkeit sei vielversprechend, allerdings auch eher eine Bestätigung des Bekannten als eine Disruption, schrieb Analyst Michael Leuchten vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Richard Vosser zeigen die Daten, dass sich für Nubeqa bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakrebs und sehr hohem Rezidivrisiko ein weiterer Wachstumstreiber eröffnet.

Analyst James Quigley von der Investmentbank Goldman Sachs traut Nubeqa nun mehr Umsatz zu als bisher. Sowohl Quigley als auch Vosser halten in der Spitze zusätzliche Erlöse von einer Milliarde Euro für möglich. Aktuell rechnet Vosser für 2030 mit einem Nubeqa-Umsatz von gut 6 Milliarden Euro, was ohnehin schon mehr sei, als am Markt im Durchschnitt erwartet werde.

Nubeqa ist in Kombination mit ADT in vielen Ländern bereits zur Behandlung von Prostatakrebs zugelassen. Der Umsatz mit dem noch jungen Medikament ist seit Einführung sehr stark gewachsen. Im ersten Halbjahr 2026 war es mit einem Wachstum um mehr als die Hälfte auf gut 1,6 Milliarden Euro das umsatzstärkste Medikament der Leverkusener.

Rückenwind durch Asundexian-Zulassung und Nubeqa-Daten: Bayer-Aktie zieht kräftig an

Dass das von Analysten als Blockbuster betitelte Medikament nun in China zugelassen ist, sorgt zunächst einmal für Euphorie unter Anleger. Zusätzlicher Rückenwind kommt von guten Studiendaten zum Prostatakrebsmedikament Nubeqa. So legt die Bayer-Aktie via XETRA zeitweise um 2,89 Prozent auf 45,25 Euro zu. Damit führt das Papier den DAX an.

awp international / DOW JONES

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