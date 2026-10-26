Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.015,83 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,33 Prozent höher als am Vortag (4.002,46 US-Dollar).

Währenddessen wird der Silberpreis bei 54,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (54,24 US-Dollar).

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 1.540,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.563,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.048,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.057,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,80 Prozent.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,63 Prozent auf 114,82 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 116,72 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (103,27 US-Dollar) geht es um -2,09 Prozent auf 101,11 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,67 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -3,02 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,07 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -1,12 Prozent auf 4.146,00 Britische Pfund, nach 4.193,00 Britische Pfund am Vortag.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,77 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,56 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Orangensaftpreis um 1,57 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,57 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,88 Prozent auf 339,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 346,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,63 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -2,52 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,55 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,64 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,56 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,20 Prozent auf 131,82 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 131,56 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch