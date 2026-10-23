ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14.69 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.810 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 379.64 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 22.10.2026 auf 55.75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 279.64 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 19.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch