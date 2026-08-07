NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beginnt Sitzung im Plus

Um 15:58 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.75 Prozent auf 26’545.15 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.707 Prozent fester bei 26’534.66 Punkten, nach 26’348.35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’533.37 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’631.46 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4.29 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’818.69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’806.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21’242.70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.24 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 16.93 Prozent auf 87.90 USD), Ultralife Batteries (+ 12.78 Prozent auf 6.00 USD), Microchip Technology (+ 12.74 Prozent auf 83.83 USD), Century Aluminum (+ 12.25 Prozent auf 51.58 USD) und Ceva (+ 9.58 Prozent auf 39.00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Geospace Technologies (-12.02 Prozent auf 6.00 USD), inTest (-7.56 Prozent auf 13.09 USD), ESCO Technologies (-7.51 Prozent auf 303.38 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-6.71 Prozent auf 40.15 USD) und DENTSPLY SIRONA (-5.69 Prozent auf 12.42 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’675’092 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch