Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ultralife Batteries-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Ultralife Batteries-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8.13 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123.001 Ultralife Batteries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 653.14 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Anteils am 05.08.2026 auf 5.31 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34.69 Prozent.
Der Ultralife Batteries-Wert an der Börse wurde auf 91.26 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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