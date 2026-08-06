NASDAQ Composite Index-Papier Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ultralife Batteries von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Ultralife Batteries-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8.13 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123.001 Ultralife Batteries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 653.14 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Anteils am 05.08.2026 auf 5.31 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34.69 Prozent.

Der Ultralife Batteries-Wert an der Börse wurde auf 91.26 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch