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Kursverlauf 07.08.2026 20:03:30

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag fester

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag fester

Am Freitag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Akamai
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Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.97 Prozent aufwärts auf 26’603.27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.707 Prozent auf 26’534.66 Punkte an der Kurstafel, nach 26’348.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’478.01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’709.54 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 4.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25’818.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’806.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21’242.70 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ultralife Batteries (+ 17.67 Prozent auf 6.26 USD), AXT (+ 16.04 Prozent auf 87.23 USD), Microchip Technology (+ 14.73 Prozent auf 85.31 USD), Dorel Industries (+ 13.06 Prozent auf 1.10 USD) und Century Aluminum (+ 12.12 Prozent auf 51.52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cogent Communications (-17.19 Prozent auf 9.04 USD), Geospace Technologies (-17.16 Prozent auf 5.65 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.52 Prozent auf 12.18 USD), ESCO Technologies (-6.53 Prozent auf 306.62 USD) und Akamai (-5.96 Prozent auf 111.48 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 36’859’023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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