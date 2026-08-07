Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach

Um 20:26 Uhr rutschte die Walmart-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 111,32 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'929 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 110,50 USD. Mit einem Wert von 110,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'901'005 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 markierte das Papier bei 135,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,41 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.08.2025 bei 95,43 USD. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 14,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,996 USD belaufen. Walmart liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 177.75 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165.61 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.08.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Walmart im Jahr 2027 2,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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