Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

Central Garden & Pet Aktie 916848 / US1535271068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Kursentwicklung 07.08.2026 18:00:37

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Central Garden & Pet
44.85 USD -3.65%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.23 Prozent stärker bei 26’671.60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.707 Prozent auf 26’534.66 Punkte an der Kurstafel, nach 26’348.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26’478.01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’709.54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4.79 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 25’818.69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Wert von 25’806.20 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 21’242.70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.79 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 16.92 Prozent auf 6.22 USD), Century Aluminum (+ 13.82 Prozent auf 52.30 USD), Microchip Technology (+ 12.98 Prozent auf 84.01 USD), AXT (+ 12.92 Prozent auf 84.89 USD) und SpaceX (+ 12.09 Prozent auf 128.81 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-14.22 Prozent auf 5.85 USD), Cogent Communications (-9.81 Prozent auf 9.84 USD), ESCO Technologies (-8.42 Prozent auf 300.40 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.90 Prozent auf 12.13 USD) und Central Garden Pet (-5.26 Prozent auf 44.09 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28’359’868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.604 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten