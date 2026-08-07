Freundlicher Handel: NASDAQ Composite liegt im Plus

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.23 Prozent stärker bei 26’671.60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.707 Prozent auf 26’534.66 Punkte an der Kurstafel, nach 26’348.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26’478.01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’709.54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4.79 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 25’818.69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Wert von 25’806.20 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 21’242.70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.79 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 16.92 Prozent auf 6.22 USD), Century Aluminum (+ 13.82 Prozent auf 52.30 USD), Microchip Technology (+ 12.98 Prozent auf 84.01 USD), AXT (+ 12.92 Prozent auf 84.89 USD) und SpaceX (+ 12.09 Prozent auf 128.81 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-14.22 Prozent auf 5.85 USD), Cogent Communications (-9.81 Prozent auf 9.84 USD), ESCO Technologies (-8.42 Prozent auf 300.40 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.90 Prozent auf 12.13 USD) und Central Garden Pet (-5.26 Prozent auf 44.09 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28’359’868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.604 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch