NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
149.63CHF
3.79CHF
2.60 %
19.11.2025
BRXC
20.11.2025 07:04:33
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach den Quartalszahlen von 225 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Mittwochabend. Und auch der Ausblick liege klar über den bereits hohen Ansprüchen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 04:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 186.52
|
Abst. Kursziel*:
47.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 186.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.42%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse