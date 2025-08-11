|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Fokus
|
11.08.2025 14:49:47
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold ein
Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett hat eine gründliche Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten.
Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Um 14:33 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.2 Prozent auf 571.00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 15.06 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108’688 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 18.4 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: So performt der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|13:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- US-Börsen fester erwartet -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Montag Gewinne, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen werden unterdessen leicht im Plus erwartet. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}