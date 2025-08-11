Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold ein

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 14:33 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.2 Prozent auf 571.00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 15.06 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108’688 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 18.4 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 präsentieren.

