Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
264.00CHF
8.50CHF
3.33 %
28.06.2019
SWX
28.10.2025 09:46:18
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 318 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseanpassung des Immobilienfinanzierers sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe, schrieb Mengxian Sun in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Wachstum habe die Erwartungen bestätigt./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
