Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 318 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseanpassung des Immobilienfinanzierers sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe, schrieb Mengxian Sun in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Wachstum habe die Erwartungen bestätigt./ag/la;

