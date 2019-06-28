Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’559 0.6%  SPI 17’253 0.6%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’237 0.2%  Euro 0.9284 0.3%  EStoxx50 5’538 0.1%  Gold 4’116 1.2%  Bitcoin 73’344 -1.3%  Dollar 0.8016 0.2%  Öl 64.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs
Zwahlen & Mayr-Aktie bricht ein: Sitindustrie hält 97,9 Prozent der Aktien
Suche...

Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

264.00
CHF
8.50
CHF
3.33 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 10:54:35

Hypoport SE Buy

Hypoport
106.21 CHF 10.78%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
291.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114.20 € 		Abst. Kursziel*:
154.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
152.17%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse