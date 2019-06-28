Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
264.00CHF
8.50CHF
3.33 %
28.06.2019
SWX
19.11.2025 10:54:35
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig bleibt optimistisch für den Finanzdienstleister - gerade nach dem Kursrutsch seit August. Der Zeitpunkt für Aktienrückkäufe sei entsprechend günstig, schrieb er am Mittwoch./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hypoport SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
291.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
114.20 €
Abst. Kursziel*:
154.82%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
115.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
152.17%
Analyst Name::
Simon Stippig
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
|
