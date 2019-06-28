Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
264.00CHF
8.50CHF
3.33 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 07:18:30
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 260 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas kappte am Donnerstagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht seine Schätzungen für den Finanzdienstleister. Vorausschauend rechnet er aber mit einer positiven Ergebnisentwicklung. Die Aktienbewertung hält er zudem für attraktiv./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111.20 €
|
Abst. Kursziel*:
79.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
109.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.15%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hypoport SE
|
12.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.11.25
|EQS-News: Hypoport mit profitablem Wachstum in 9M/25 (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-News: Hypoport Delivers Profitable Growth in 9M/25 (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu Hypoport SE
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|264.00
|3.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Talanx Buy
|08:02
|
UBS AG
Alstom Neutral
|08:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Overweight
|08:00
|
UBS AG
Enel Buy
|08:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JOST Werke Buy
|07:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sixt Hold
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GFT Buy