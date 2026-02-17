Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 396,83 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'647 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 394,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 398,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'430'133 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 28,50 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,62 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 28.01.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.63 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt

Amazon-Aktie folgt Microsoft: Nächster Big-Tech-Wert im Bärenmarkt

Vorsicht beim MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 beachten