Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 0.7%  SPI 18’961 0.7%  Dow 49’581 0.2%  DAX 24’998 0.8%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’022 0.7%  Gold 4’884 -2.2%  Bitcoin 52’268 -1.5%  Dollar 0.7704 0.1%  Öl 67.4 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Aktien von Netflix, Paramount und Warner im Fokus: Kampf um Übernahme geht weiter
Chevron-Aktie schwächelt: Bohr-Offensive vor Griechenland gestartet
Meta-Aktie stabil: Kinderschutz-Bedenken in Spanien - Gesichtserkennung in Kamera-Brillen geplant
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Suche...
eToro entdecken

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Einbussen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 396,83 USD.

Microsoft
307.99 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 396,83 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'647 Punkten steht. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 394,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 398,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'430'133 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 28,50 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,62 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 28.01.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.63 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt

Amazon-Aktie folgt Microsoft: Nächster Big-Tech-Wert im Bärenmarkt

Vorsicht beim MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 beachten


Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten