"Seasnake 30" 17.02.2026 11:29:44

Rheinmetall-Aktie sinkt: Schweden bestellt Waffensysteme

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von Schweden einen Auftrag zur Lieferung von acht Waffensystemen des Typs "Seasnake 30" für die schwedische Marine erhalten.

Rheinmetall
1441.07 CHF -1.97%
Kaufen Verkaufen
Das fernbedienbare Marineleichtgeschütz Seasnake 30 dient der Verteidigung im Nahbereich und wird die Hauptbewaffnung der neuen Schnellboote "Combat Boat 90" bilden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Auftrag sei ein "wichtiger Markterfolg", da das Waffensystem damit erstmals bei einem NATO-Kunden platziert werde.

Der erste Abruf aus dem Rahmenvertrag hat ein Volumen von rund 63 Millionen Euro und wurde im Februar 2026 verbucht. Die Auslieferung des ersten Systems ist bis Februar 2028 vorgesehen.

Der Rahmenvertrag umfasst zudem sogenannte Airburst-Munition, die nicht beim Aufschlag sondern in der Luft explodiert, sowie Übungsmunition im Kaliber 30 Millimeter und hat in diesem Bereich eine Laufzeit von vier Jahren. Ebenso sind Ersatzteile und Serviceleistungen Bestandteil der Vereinbarung. Zusätzlich enthält der Vertrag eine Option auf bis zu 29 weitere Seasnake-Waffensysteme.

Im XETRA-Handel notiert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 2,5 Prozent tiefer bei 1'579,50 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

