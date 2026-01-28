Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
Microsoft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach der Bekanntgabe von Zahlen zum zweiten Quartal von 610 auf 600 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Story der Aktie dürfte etwas auf den Prüfstand kommen, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien zwar gesund, doch Anleger hätten voll auf das Wachstum der Cloud-Plattform Azure geschaut, die ein guter Indikator für die Gesundheit des Geschäfts insbesondere im KI-Bereich sei. Es sehe nun so aus, als ob deren Wachstum ab sofort nicht weiter beschleunigt werden könne./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 600.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 424.80
|
Abst. Kursziel*:
41.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 425.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.16%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
