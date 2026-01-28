Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

324.91
CHF
-44.37
CHF
-12.02 %
18:00:01
BRXC
29.01.2026 17:39:17

Microsoft Overweight

Microsoft
324.91 CHF -12.02%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach der Bekanntgabe von Zahlen zum zweiten Quartal von 610 auf 600 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Story der Aktie dürfte etwas auf den Prüfstand kommen, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien zwar gesund, doch Anleger hätten voll auf das Wachstum der Cloud-Plattform Azure geschaut, die ein guter Indikator für die Gesundheit des Geschäfts insbesondere im KI-Bereich sei. Es sehe nun so aus, als ob deren Wachstum ab sofort nicht weiter beschleunigt werden könne./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 600.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 424.80 		Abst. Kursziel*:
41.24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 425.04 		Abst. Kursziel aktuell:
41.16%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

