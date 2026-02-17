Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9107 -0.2%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’910 -1.7%  Bitcoin 52’490 -1.1%  Dollar 0.7687 -0.1%  Öl 68.1 -0.7% 
Geändert am: 17.02.2026 08:32:17

SMI dürfte schwächer starten -- DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Feiertag in Shanghai

Der heimische Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt mit Verlusten präsentieren. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte schwächer starten.

Der SMI wird am Dienstag mit Verlusten erwartet.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften sich der Tendenz des Leitindex anschliessen.

Europas Börsen dürften mit Abgaben in den Dienstag starten. Im Handel ist von Zurückhaltung vor der für den Berichtstag angesetzten zweiten Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit eines Militärschlags immer wieder betont.

Daneben belastet die Sorge vor durch KI ausgelösten Disruptionen weiter. "Die Angst vor hohen KI-Investitionen und hohen KI-Bewertungen hält viele aktuell vom Aktienkauf ab. Es wird jetzt spannend, wie lange Europa das positivere Eigenleben beibehalten kann. Seit Jahresbeginn hat sich der EURO STOXX 50 mehr als 5 Prozent besser entwickelt als der US-Techindex NASDAQ 100", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Nach dem US-Feiertag vom Vortag sollte sich das Geschäft am Dienstag beleben. Das Handelsvolumen im DAX war zu Wochenbeginn unterdurchschnittlich niedrig. "Kauflaune wollte trotz des leichten Kursrückgangs nicht so recht aufkommen. Die wirklich Kaufbereiten warten offenbar auf grössere Kursrückgänge, wie wir sie in diesem Jahr bereits mehrfach gesehen haben", so QC Partners

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich mit negativen Vorzeichen präsentieren.

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handelstag starten.

Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der DAX seine Verluste am Dienstag ausweiten. Gut eine Stunde vor Handelsstart wird der deutsche Leitindex tiefer erwartet. Damit orientiert sich der DAX wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei 24'624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.

In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. In Japan weitete der Nikkei am Morgen seine Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche aus. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests geschlossen.

WALL STREET

An der Wall Street findet zum Wochenstart wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Der Dow Jones bewegte sich am Freitag überwiegend in der Gewinnzone, gab zum Handelsschluss einen Grossteil der Gewinne aber wieder ab und gewann letztlich noch 0,10 Prozent auf 49'500,93 Punkte.
Der NASDAQ Composite neigte zum Wochenschluss in der zweiten Sitzungshälfte unterdessen zur Schwäche und rutschte um 0,22 Prozent auf 22'546,67 Zähler ab.

In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Presidents' Day geschlossen.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So gibt der Nikkei 225 in Tokio zwischenzeitlich 0,51 Prozent nach auf 56'514,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite aufgrund des chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

In Hongkong gewann der Hang Seng letztlich 0,52 Prozent auf 26'705,94 Zähler. Hier fand lediglich ein verkürzter Handel statt.

In der vergangenen Woche ging es nach überwiegend erfolgreichen Tagen vor dem Wochenende nach unten. Belastend wirken weiterhin Ängste vor disruptiven KI-Anwendungen. Die am Freitagnachmittag vorgelegten US-Inflationsdaten könnten in der neuen Woche hingegen leicht stützend wirken.

Diese Handelswoche dürfte grösstenteils in ruhigen Bahnen verlaufen. Aufgrund des chinesischen Neujahrsfest wird der Handel teilweise mehrere Tage ausgesetzt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’227.75 19.16 SJ0BQU
Short 14’500.74 13.88 SJQB8U
Short 15’083.67 8.66 SYYBEU
SMI-Kurs: 13’656.00 16.02.2026 17:31:35
Long 13’100.35 19.71 S18BJU
Long 12’807.00 13.88 SFDBEU
Long 12’247.11 8.89 S36BLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
17.02.26 ACCO Brands Corp / Quartalszahlen
17.02.26 AG Mortgage Investment Trust Inc 8 % Cum Red Pfd Shs (B) / Quartalszahlen
17.02.26 AG Mortgage Investment Trust Inc 8 1-4 % Cum Red Pfd Shs (A) / Quartalszahlen
17.02.26 AG Mortgage Investment Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs -C- (C) / Quartalszahlen
17.02.26 AG Mortgage Investment Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen
17.02.26 Allegion PLC / Quartalszahlen
17.02.26 Alliance Healthcare Group Limited Registered Shs / Quartalszahlen
17.02.26 ALSO AG / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
17.02.26 RBA Meeting Minutes
17.02.26 Karneval
17.02.26 Karneval
17.02.26 Tertiary Industry Index (MoM)
17.02.26 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
17.02.26 Veränderung der Beschäftigung
17.02.26 Arbeitslosenänderung
17.02.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
17.02.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
17.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
17.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
17.02.26 ILO Arbeitslosenquote (3M)
17.02.26 Arbeitslosenquote
17.02.26 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
17.02.26 EcoFin-Treffen
17.02.26 Leistungsbilanz EUR
17.02.26 Globale Handelsbilanz
17.02.26 Handelsbilanz EU
17.02.26 Arbeitslosenquote (%)
17.02.26 Arbeitslosenqoute, gesamt
17.02.26 EZB-Mitglied Escrivá spricht
17.02.26 Index für Konjunkturoptimismus
17.02.26 Index für Konjunkturoptimismus
17.02.26 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
17.02.26 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
17.02.26 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
17.02.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
17.02.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
17.02.26 Zinssatzentscheidung
17.02.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
17.02.26 Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere
17.02.26 Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere
17.02.26 Großhandelsverkäufe (Monat)
17.02.26 NY Empire-State-Produktionsindex
17.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
17.02.26 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
17.02.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat)
17.02.26 BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
17.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
17.02.26 Redbook Index (Jahr)
17.02.26 GDT Preisindex
17.02.26 Handelsbilanz
17.02.26 NAHB Immobilienmarktindex
17.02.26 Chinesisches Neujahrsfest
17.02.26 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
17.02.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
17.02.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
17.02.26 Fed-Mitglied Barr spricht
17.02.26 Fed-Mitglied Barr spricht
17.02.26 FOMC Mitglied Daly Rede
17.02.26 Erzeugerpreisindex - Output (Quartal)
17.02.26 Erzeugerpreisindex - Input (Quartal)

