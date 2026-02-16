Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|
16.02.2026 11:07:00
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
Die kanadische Bank RBC sieht für Siemens Energy erhebliches Potenzial und schraubt das Kursziel kräftig nach oben. Die Aktie bleibt derweil auf Rekordkurs.
• Fokus auf positiven Free Cashflow und Gasturbinen-Sparte
• Siemens Energy profitiert von robusten Quartalszahlen
RBC-Analyst Moody zeigt sich zuversichtlich für Energietechnik-Konzern
Der kanadische Investmentbank-Riese RBC Capital Markets hat seine Einschätzung für den DAX-Konzern Siemens Energy am heutigen Montag deutlich nach oben korrigiert. Der zuständige Analyst Colin Moody hob das Kursziel für die Papiere des Energietechnik-Spezialisten in seiner aktuellen Studie von 150 auf 185 Euro an. Moody bestätigte gleichzeitig seine Einstufung auf "Outperform" und signalisiert damit weiteres signifikantes Aufwärtspotenzial für die Aktie. In seinem Kommentar an die Investoren betonte der Analyst, dass das jüngst abgeschlossene Quartal den gesamten Investmentansatz für das Unternehmen nachhaltig untermauert habe.
Free Cashflow und Gasgeschäft als tragende Säulen
Hinter der optimistischen Prognose der RBC steckt primär eine erhöhte Zuversicht in die finanzielle Stabilität und die operative Marge des Konzerns. Laut der Analyse von Colin Moody an die Marktteilnehmer seien insbesondere die Entwicklungen beim Free Cashflow sowie das Geschäft mit Gasturbinen hervorzuheben. Die Sparte Gas Services profitiert derzeit weltweit von einer stabilen Nachfrage nach effizienten Kraftwerkslösungen, die als Brückentechnologie für die globale Energiewende fungieren.
Aktuelle Kursreaktion und Marktlage
Die Marktteilnehmer reagierten am Morgen positiv auf die bullishe Einschätzung der kanadischen Bank. Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 1,54 Prozent fester bei 164,60 Euro. Damit rückt das bisherige Allzeithoch vom 12. Februar bei 165,70 Euro wieder in greifbare Nähe.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
