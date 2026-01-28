Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
Microsoft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 650 auf 620 US-Dollar je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, den derzeit etwas "KI-nervösen" Investoren aber kein Rundum-Sorglos-Paket geliefert, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag in einem Kommentar zu den Zahlen. Die am Markt gespielten "Azure-Zweifel" hält er mit Blick auf die minimale Wachstums-Entschleunigung für deutlich überzogen. Er sieht Microsoft weiter als einen klaren "KI-Gewinner" und angesichts der aktuellen Zweifel eine erstklassige Kaufgelegenheit./rob/ajx/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
$ 620.00
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 423.14
|
Abst. Kursziel*:
46.52%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 424.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.19%
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
