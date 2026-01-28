FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 650 auf 620 US-Dollar je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, den derzeit etwas "KI-nervösen" Investoren aber kein Rundum-Sorglos-Paket geliefert, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag in einem Kommentar zu den Zahlen. Die am Markt gespielten "Azure-Zweifel" hält er mit Blick auf die minimale Wachstums-Entschleunigung für deutlich überzogen. Er sieht Microsoft weiter als einen klaren "KI-Gewinner" und angesichts der aktuellen Zweifel eine erstklassige Kaufgelegenheit./rob/ajx/jha/;