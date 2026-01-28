Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 48’964 -0.1%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9163 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’361 -1.0%  Bitcoin 64’982 -4.9%  Dollar 0.7663 -0.2%  Öl 71.0 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer-Aktie kommt von Hoch letztlich zurück - Analysten machen dennoch Chancen für 2026 aus
Rüstungsaktien am Donnerstag: So entwickeln sich die Aktien von RENK, Rheinmetall & CSG, TKMS & Co.
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

324.91
CHF
-44.37
CHF
-12.02 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 16:54:43

Microsoft Kaufen

Microsoft
324.91 CHF -12.02%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 650 auf 620 US-Dollar je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, den derzeit etwas "KI-nervösen" Investoren aber kein Rundum-Sorglos-Paket geliefert, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag in einem Kommentar zu den Zahlen. Die am Markt gespielten "Azure-Zweifel" hält er mit Blick auf die minimale Wachstums-Entschleunigung für deutlich überzogen. Er sieht Microsoft weiter als einen klaren "KI-Gewinner" und angesichts der aktuellen Zweifel eine erstklassige Kaufgelegenheit./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Microsoft

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10 >20
Fallender Microsoft-Kurs >5
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
$ 620.00
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 423.14 		Abst. Kursziel*:
46.52%
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 424.10 		Abst. Kursziel aktuell:
46.19%
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten