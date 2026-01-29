Microsoft 334.94 CHF -9.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 655 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich schwache Kursindikation sei wohl Folge weiter steigender Investitionen, die erst einmal nicht zu nennenswert höherem Wachstumstempo im Cloud-Geschäft Azure führten, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.