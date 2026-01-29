Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
334.94CHF
-34.35CHF
-9.30 %
15:30:59
BRXC
29.01.2026 14:32:29
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 655 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich schwache Kursindikation sei wohl Folge weiter steigender Investitionen, die erst einmal nicht zu nennenswert höherem Wachstumstempo im Cloud-Geschäft Azure führten, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 600.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 481.63
|
Abst. Kursziel*:
24.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 436.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.58%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
05:14
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
|
28.01.26
|Microsoft-Wachstum lässt etwas nach - Aktie gibt wegen hoher KI-Ausgaben nach (AWP)
|
28.01.26
|Microsoft’s AI spending and disappointing cloud growth overshadow strong profits (Financial Times)
|
28.01.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft verteidigt am Abend Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|14:32
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:27
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|344.06
|-6.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Microsoft Buy
|13:58
|
Jefferies & Company Inc.