Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

334.94
CHF
-34.35
CHF
-9.30 %
15:30:59
BRXC
29.01.2026 14:32:29

Microsoft

Microsoft
334.94 CHF -9.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 655 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich schwache Kursindikation sei wohl Folge weiter steigender Investitionen, die erst einmal nicht zu nennenswert höherem Wachstumstempo im Cloud-Geschäft Azure führten, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 600.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 481.63 		Abst. Kursziel*:
24.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 436.10 		Abst. Kursziel aktuell:
37.58%
Analyst Name::
Gabriela Borges 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

