ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ausschüttung
|
17.02.2026 09:42:00
ALSO-Aktie bricht dennoch zweistellig ein: Deutlich höheres EBITDA und mehr Dividende
Der IT-Grosshändler ALSO hat im vergangenen Jahr beim Umsatz und operativen Ergebnis deutlich zugelegt.
Der Nettoerlös aus Lieferung und Leistung stieg 2025 um 42 Prozent auf 13,5 Milliarden, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA erhöhte sich um 22 Prozent auf 286 Millionen Euro.
Als Hebel der positiven Entwicklung nennt das Unternehmen Effizienzsteigerungen, den weiteren Ausbau des Cloud-Geschäfts, das um 38 Prozent wuchs, sowie zusätzliche Optimierungen im Produktkategorie-, Reseller- und Vendoren-Mix.
Einen wesentlichen Beitrag lieferten zudem die übernommenen Aktivitäten des britischen Technologieanbieters Westcoast, die seit März konsolidiert werden. Diese hätten 62,6 Millionen zum EBITDA beigesteuert, wobei Einmalkosten für die Akquisition in Höhe von 8,5 Millionen Euro angefallen seien, heisst es im Geschäftsbericht.
Unter dem Strich verbuchte ALSO einen Reingewinn von 109,6 Millionen Euro, was einem Minus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) erreichte bereinigt 25,2 Prozent nach 29,6 Prozent im Vorjahr.
Die Aktionäre sollen trotz des Gewinnrückgangs zum 14. Mal in Folge eine höhere Dividende erhalten. Unter Berücksichtigung "des aktuellen Cashflows, der Ertragslage sowie der entsprechenden Aussichten" sollen 5,30 Franken pro Aktie nach 5,10 Franken im Vorjahr ausgeschüttet werden.
Optimistischer Ausblick
Mit den Zahlen hat ALSO die eigenen Ziele erreicht, Analysten hatten aber beim EBITDA und Reingewinn deutlich mehr erwartet.
Beim Blick in die Zukunft gibt sich ALSO zuversichtlich: Für 2026 wird ein EBITDA zwische 300 und 340 Millionen Euro angestrebt, die Kapitalrendite (ROCE) soll bei über 20 Prozent liegen.
Zudem bestätigt das Unternehmen seine Mittelfristziele. Innerhalb von drei bis fünf Jahren peilt das Unternehmen einen EBITDA zwischen 425 und 525 Millionen Euro an, der ROCE soll über 25 Prozent erreichen.Die ALSO-Aktie rutscht zwischenzeitlich um 13,62 Prozent ab und notiert bei 167,40 CHF.
sc/uh
Emmen (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu ALSO AG
|
06:57
|ALSO Holding AG: ALSO with record results in 2025 (EQS Group)
|
06:57
|ALSO Holding AG: ALSO mit Rekord-Ergebnis in 2025 (EQS Group)
|
10.02.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine ALSO-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.02.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.01.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
20.01.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ALSO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.01.26
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.01.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu ALSO AG
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Das Webinar mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich freundlich. Am Dienstag präsentiert sich der deutsche Leitindex stabil. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.