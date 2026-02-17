Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
17.02.2026 22:16:16
Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn
An der Wall Street stand nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda. Wie sich die Geschäfte entwickelt haben.
Palo Alto NetworksDas zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Palo Alto Networks mit einem EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar beendet. Nachdem im Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand, hatten Analysten im Vorfeld mit einem EPS von 0,939 US-Dollar gerechnet.
124.20 CHF -4.79%
Umsatzseitig konnte der IT-Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 2,58 Milliarden US-Dollar übertreffen. In den vergangenen drei Monaten wurde 2,594 Milliarden US-Dollar erlöst, nach 2,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
So notiert die Palo Alto-Aktie
An der NASDAQ zeigt sich die Palo Alto Networks-Aktie nachbörslich zeitweise 3,07 Prozent tiefer bei 158,48 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
