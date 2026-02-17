Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Palo Alto Networks Aktie

IT-Riese mit Bilanz 17.02.2026 22:16:16

Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn

An der Wall Street stand nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda. Wie sich die Geschäfte entwickelt haben.

Palo Alto Networks
124.20 CHF -4.79%
Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Palo Alto Networks mit einem EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar beendet. Nachdem im Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand, hatten Analysten im Vorfeld mit einem EPS von 0,939 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig konnte der IT-Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 2,58 Milliarden US-Dollar übertreffen. In den vergangenen drei Monaten wurde 2,594 Milliarden US-Dollar erlöst, nach 2,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

So notiert die Palo Alto-Aktie

An der NASDAQ zeigt sich die Palo Alto Networks-Aktie nachbörslich zeitweise 3,07 Prozent tiefer bei 158,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen
Palo Alto Networks-Aktie tiefrot: Gewinn unter Erwartungen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

