Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 411,16 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 47'433 Punkten notiert. Bei 413,05 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 409,52 USD. Zuletzt wechselten 3'860'420 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 25,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 16,13 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 USD. Am 28.01.2026 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 81.27 Mrd. USD gegenüber 69.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 22,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

