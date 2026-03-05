Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1.61 Prozent tiefer bei 47’954.74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.510 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.307 Prozent leichter bei 48’589.77 Punkten, nach 48’739.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 48’526.73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47’577.11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.72 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, notierte der Dow Jones bei 48’908.72 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 05.12.2025, mit 47’954.99 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43’006.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0.884 Prozent zurück. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. 47’577.11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4.30 Prozent auf 201.39 USD), IBM (+ 2.60 Prozent auf 256.55 USD), Chevron (+ 2.08 Prozent auf 189.90 USD), Microsoft (+ 1.35 Prozent auf 410.68 USD) und Amazon (+ 0.98 Prozent auf 218.94 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Goldman Sachs (-3.67 Prozent auf 835.46 USD), Caterpillar (-3.54 Prozent auf 706.08 USD), Walmart (-3.52 Prozent auf 123.31 USD), Sherwin-Williams (-3.51 Prozent auf 335.45 USD) und Merck (-3.50 Prozent auf 116.07 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47’991’104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.773 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

