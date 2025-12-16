Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’117 0.6%  SPI 17’995 0.5%  Dow 48’417 -0.1%  DAX 24’172 -0.2%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’752 0.0%  Gold 4’283 -0.5%  Bitcoin 68’752 0.0%  Dollar 0.7962 0.0%  Öl 59.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Tesla11448018
Top News
ABB-Aktie verliert: Technologiekonzern übernimmt britischen Spezialisten für Stromüberwachung
Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Buy-Note für GEA-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Holcim-Aktie mit Plus: Baustoffkonzern tätigt Grossübernahme in Peru
Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu
Suche...

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.12.2025 10:11:39

MÄRKTE EUROPA/Deutsche PMIs enttäuschen - Rüstungswerte unter Druck

RENK
48.81 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit leichten Abgaben zeigen sich Europas Börsen am Dienstag im frühen Handel. Vor allem die Abgaben bei den Tech- und Rüstungswerten belasten das Sentiment. Die neuen Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland waren zudem derart schwach, dass bereits wieder Zinssenkungsfantasien durch die Europäische Zentralbank (EZB) aufkommen. Dies bremst den Fall der Börsen ab. Der DAX gibt um 0,3 Prozent auf 24.152 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,1 Prozent auf 5.749 Punkte.

In den USA hatte sich der Ausverkauf von KI-Titeln am Vortag fortgesetzt, bei Oracle und Broadcom ging es an der Wall Street um 3 bis über 5 Prozent nach unten. Dies setzte sich in Asien fort, der technologielastige Kospi in Südkorea schloss mit einem Abschlag von 2,2 Prozent.

In Europa fallen Infineon um 1,1 Prozent, ASML um 1,3 Prozent, BE Semi um 1,2 Prozent und STMicro um 2,3 Prozent. Der europäische Tewchnologie-Sektor büsst 0,9 Prozent ein.

Noch stärker fallen die Abgaben bei den Rüstungswerten aus. Hier belastet die Aussicht auf einen möglichen Frieden im Ukraine-Krieg nach den Verhandlungen der vergangenen Tage in Berlin. Der Sektor ist mit 1,8 Prozent Minus die schwächste Branche in Europa. BAE Systems, Hensoldt und Renk verlieren bis 3,5 Prozent, für Rheinmetall und Leonardo geht es bis zu 4,8 Prozent abwärts.

In den USA werden am Nachmittag unter anderem die Arbeitsmarktdaten für November nachgereicht. So kurz nach einer Fed-Entscheidung sei dies aber nicht mehr wichtig, heisst es.

Als "böse Enttäuschung" werten Händler in einer ersten Einschätzung die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Deutschland. Während es aus anderen Ländern von Japan bis Frankreich positive Signale gegeben habe, enttäusche Deutschland sowohl im Service- als auch im wichtigen Industrie-Bereich. Der Industrie-PMI fällt im Dezember auf 47,7 und damit noch weiter zurück, nachdem er im November noch bei 48,2 gelegen hatte. Der Service-PMI liegt zwar im expansiven Bereich, mit 52,6 aber auch unter dem Vormonat. "Die Hoffnungen auf eine Belebung Richtung 2026 zerschlagen sich", so ein Händler.

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Dezember weniger stark als erwartet gewachsen. Der zusammengefasste Einkaufsmanagerindex für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe sank auf 51,9 (November: 52,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert.

Bei den Einzelwerten steigen Holcim um 1,3 Prozent. Positiv für Holcim werten Händler den Mehrheitserwerb von Cementos Pacasmayo. Ein Jahr nach Markteintritt in Peru baue Holcim damit seine Position aus. Der Hersteller von Baumaterial bringe von Anfang an eine starke EBITDA-Marge von 28 Prozent mit. Entsprechend werde schon im ersten Jahr mit einem positiven Gewinnbeitrag zum Gewinn je Aktie grechnet. Der Kaufpreis von rund 1,5 Milliarden Dollar sei im normalen Rahmen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.748,82 -0,1% -3,70 +17,5%

Stoxx-50 4.852,39 -0,0% -0,32 +11,7%

DAX 24.151,65 -0,3% -78,26 +21,7%

MDAX 30.135,90 -0,3% -78,71 +18,1%

TecDAX 3.531,88 -0,5% -18,71 +3,9%

SDAX 16.836,40 -0,2% -31,31 +23,0%

CAC 8.137,32 +0,2% 12,44 +10,1%

SMI 13.105,46 +0,5% 68,66 +12,4%

ATX 5.189,11 +0,3% 18,06 +41,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1754 +0,0% 1,1752 1,1762 +13,3%

EUR/JPY 182,03 -0,2% 182,42 182,54 +12,2%

EUR/CHF 0,9362 +0,1% 0,9357 0,9352 -0,3%

EUR/GBP 0,8778 -0,1% 0,8787 0,8783 +6,1%

USD/JPY 154,86 -0,2% 155,23 155,20 -1,0%

GBP/USD 1,3391 +0,1% 1,3375 1,3391 +6,9%

USD/CNY 7,0565 -0,1% 7,0614 7,0524 -1,9%

USD/CNH 7,0374 -0,1% 7,0431 7,0409 -3,8%

AUS/USD 0,6640 -0,0% 0,6642 0,6649 +7,3%

Bitcoin/USD 86.288,60 +0,1% 86.236,35 86.998,00 -6,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,95 56,82 -1,5% -0,87 -21,1%

Brent/ICE 59,77 60,56 -1,3% -0,79 -19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.284,72 4.306,00 -0,5% -21,29 +63,9%

Silber 63,18 64,10 -1,4% -0,92 +114,5%

Platin 1.537,93 1.519,80 +1,2% 18,13 +70,0%

Kupfer 5,27 5,34 -1,3% -0,07 +28,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 04:11 ET (09:11 GMT)

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.12.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RENK Hold Warburg Research
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
09:31 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
15.12.25 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’584.49 19.31 BASSBU
Short 13’853.92 13.80 S4FBCU
Short 14’371.39 8.93 S8IBNU
SMI-Kurs: 13’116.73 16.12.2025 10:10:30
Long 12’512.22 19.90 S3HB2U
Long 12’204.66 13.65 SEUBOU
Long 11’691.30 8.90 BH8SXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

RENK 48.81 -1.86% RENK

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:24 Eurozone: Unternehmensstimmung verschlechtert sich stärker als erwartet
10:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt RWE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 50 Euro
10:18 OTS: UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ...
10:11 China legt endgültige Zölle auf EU-Schweinefleisch fest
10:08 OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council ...
10:10 Swiss Re-Aktie gefragt: Naturkatastrophen-Schäden sinken trotz Kalifornien-Bränden
10:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger zurückhaltend vor US-Jobdaten
09:56 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro
09:56 ANALYSE-FLASH: UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung
09:56 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro