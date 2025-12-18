Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’084 0.4%  SPI 17’967 0.4%  Dow 47’886 -0.5%  DAX 23’994 0.1%  Euro 0.9334 0.0%  EStoxx50 5’702 0.4%  Gold 4’324 -0.3%  Bitcoin 69’573 1.7%  Dollar 0.7966 0.1%  Öl 59.8 -1.4% 
Top News
BNP Paribas-Aktie leicht schwächer: Erwerb der Mercedes-Benz-Leasingsparte angestrebt
Aktien im Blick: USA planen Medikamentenpreis-Deals mit Novartis und Roche
Handelskrieg, KI & Politik: Die Markttreiber 2026 laut Allianz Global Investors
R&S Group-Aktie steigt: Geschäftsfeld für Steckverbinder und Schalter verkauft
Plazza-Aktie freundlich: Betriebsergebnis soll 2025 deutlich steigen
Abschluss in 2026? 18.12.2025 11:19:00

BNP Paribas-Aktie leicht schwächer: Erwerb der Mercedes-Benz-Leasingsparte angestrebt

Die Fahrzeugleasing-Sparte der BNP Paribas führt exklusive Gespräche mit Mercedes-Benz über den Erwerb der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Tochtergesellschaft des deutschen Automobilherstellers.

Daimler
14.70 EUR -2.65%
Kaufen Verkaufen
Sollte es zu einem Abschluss kommen, würde die derzeitige Flotte der BNP Paribas-Sparte Arval mit 1,9 Millionen Fahrzeugen mit der Mercedes-Benz-Einheit Athlon zusammengeführt, wie die französische Bankengruppe mitteilte. Es entstünde ein Unternehmen mit einer Flotte von rund 2,3 Millionen Fahrzeugen. Arval würde seine Präsenz in Schlüsselmärkten ausbauen und seine Wettbewerbsposition in Europa stärken.

Die französische Bankengruppe verspricht sich von einem Zusammenschluss von Arval und Athlon erhebliche Kostensynergien und wesentliche Effizienzverbesserungen. Im dritten Jahr nach Abschluss einer Transaktion dürfte die Übernahme mit fast 200 Millionen Euro zum Nettoergebnis der Gruppe beitragen, heisst es in der Mitteilung.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Konsultation der Arbeitnehmervertreter. Zu den finanziellen Konditionen des verhandelten Deals wurden keine Angaben gemacht.

An der Euronext Paris verliert die BNP Paribas-Aktie zeitweise 0,07 Prozent auf 80,02 Euro.

DOW JONES

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

