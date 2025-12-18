Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
18.12.2025 11:19:00
BNP Paribas-Aktie leicht schwächer: Erwerb der Mercedes-Benz-Leasingsparte angestrebt
Die Fahrzeugleasing-Sparte der BNP Paribas führt exklusive Gespräche mit Mercedes-Benz über den Erwerb der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Tochtergesellschaft des deutschen Automobilherstellers.
Die französische Bankengruppe verspricht sich von einem Zusammenschluss von Arval und Athlon erhebliche Kostensynergien und wesentliche Effizienzverbesserungen. Im dritten Jahr nach Abschluss einer Transaktion dürfte die Übernahme mit fast 200 Millionen Euro zum Nettoergebnis der Gruppe beitragen, heisst es in der Mitteilung.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Konsultation der Arbeitnehmervertreter. Zu den finanziellen Konditionen des verhandelten Deals wurden keine Angaben gemacht.
An der Euronext Paris verliert die BNP Paribas-Aktie zeitweise 0,07 Prozent auf 80,02 Euro.
DOW JONES
