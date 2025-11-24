Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2025 14:41:01
Kellanova, Walmart, Indigo Join To Help Rice Farmers Adopt Regenerative Farming Practices
(RTTNews) - Kellanova, Walmart and Indigo Ag announced a partnership to strengthen regenerative agriculture across Arkansas. Through the Source by Indigo program, the collaboration provides farmers with resources, data, and technical support to build more profitable rice farming operations across the state. Farmers participating in the program receive a financial premium for every pound of rice produced using regenerative methods.
"Together, we are building prosperity from the ground up: safeguarding water resources, improving soil health, reducing emissions, and supporting farmers," said Dean Banks, CEO of Indigo Ag.
Nachrichten zu Walmart
|
21.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Walmart Aktie News: Walmart am Freitagabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Walmart rings bell on grand battle of the bourses (Financial Times)
|
21.11.25
|Walmart rings bell on grand battle of the bourses (Financial Times)
|
21.11.25
|Walmart Aktie News: Walmart verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leicht im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendiert netwas fester, während das deutsche Börsenbarometer kräftige Zuschläge verbucht. In Fernost waren zum Wochenbeginn überwiegend Gewinne zu erkennen.