Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 03.12.2015 wurde das Walmart-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 508.130 Walmart-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 57’118.90 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 02.12.2025 auf 112.41 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 471.19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 890.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch