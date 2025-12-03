Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Walmart-Performance
|
03.12.2025 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Walmart gewesen.
Am 03.12.2015 wurde das Walmart-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 508.130 Walmart-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 57’118.90 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 02.12.2025 auf 112.41 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 471.19 Prozent.
Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 890.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Walmart
|
02.12.25
|Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Dienstagabend fester (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
01.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
30.11.25
|November 2025: So schätzen Experten die Walmart-Aktie ein (finanzen.net)
|
28.11.25
|Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Walmart reinvents itself as a growth stock (Financial Times)
|
26.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
