26.11.2025 18:18:36
Kanzler Merz will wegen Verbrenner-Aus an EU schreiben
STUTTGART (awp international) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sich nach einer möglichen Einigung auf eine gemeinsame Position der Regierungskoalition zum Verbrenner-Aus direkt an die EU wenden. "Wir werden morgen Abend noch einmal in der Koalition über unsere abschliessende Haltung beraten und ich will im unmittelbaren Nachgang der Kommissionspräsidentin und dem Ratspräsidenten einen Brief schreiben mit der deutschen Position", sagte Merz am Mittwoch bei einem Automobil-Strategiedialog der baden-württembergischen Landesregierung in Stuttgart.
Inhaltlich wollte sich Merz zu den Beratungen im am Donnerstag geplanten Koalitionsausschuss von Schwarz-Rot nicht weiter äussern. Er wolle dem nicht vorgreifen, sagte der Bundeskanzler. Man werde aber nicht hinter die Position der Ministerpräsidentenkonferenz zurückgehen.
Die Länder-Regierungschefs forderten Ende Oktober eine Aufweichung des auf EU-Ebene geplanten Verbots neuer Verbrennermotoren nach 2035. "Ein starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035 ohne Rücksicht auf seine tatsächliche Umsetzbarkeit würde nicht nur industrielle Kernkompetenzen und die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilstandortes Deutschland gefährden, sondern auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Elektromobilität insgesamt", heisst es in einem Beschlusspapier.
Auch Merz hatte bereits mehrfach betont, sich bei der Europäischen Union für Änderungen bei dem für 2035 geplanten Ende der Zulassung von Verbrennungsmotoren einsetzen zu wollen. In der Koalition gibt es dazu aber noch keine gemeinsame Linie. Die Sozialdemokraten wollen generell am Ausstiegsdatum für neue Verbrenner ab 2035 festhalten. SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte sich aber zuletzt offen für Lösungen, die Elektromobilität und Verbrennertechnologien verbinden./jwe/DP/stw
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:45
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
