Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’607 -0.1%  SPI 17’338 -0.1%  Dow 46’808 -0.3%  DAX 24’265 -0.3%  Euro 0.9240 0.0%  EStoxx50 5’670 -0.3%  Gold 4’077 -1.2%  Bitcoin 86’334 -0.2%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 62.7 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla im Fokus: Rekordzahlen befeuern Erwartungen an den Q3-Bericht
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Hannover Rück-Aktie
Wolfspeed-Aktie im Minus: Deutschland-Pläne endgültig gestrichen
Netflix kann Gewinn und Umsatz steigern: Netflix-Aktie verliert trotzdem deutlich
Suche...
Plus500 Depot

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie im Blick 22.10.2025 15:37:44

JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Hannover Rück-Aktie

JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Hannover Rück-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Hannover Rück
242.32 CHF -2.66%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäss seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Grossschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:17 Uhr 0.3 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25.20 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 26’481 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 9.3 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com