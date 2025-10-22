JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Hannover Rück-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz einer günstigen Entwicklung bei Naturkatastrophenschäden werde der Rückversicherer wohl gemäss seiner üblichen Praxis sein gesamtes Budget für Grossschäden für das dritte Quartal verbuchen, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Seine Anhebung der Prognosen für die Dividenden in den Geschäftsjahren bis 2028 trage der neuen Ausschüttungspolitik Rechnung.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:17 Uhr 0.3 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25.20 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 26’481 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 9.3 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:15 / BST





