Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’231 0.5%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9303 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’104 2.6%  Bitcoin 85’122 0.7%  Dollar 0.8045 -0.2%  Öl 63.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292NVIDIA994529Sandoz124359842
Top News
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
Ringen um Adipositas-Spezialisten Metsera: Pfizer gewinnt gegen Novo Nordisk - Aktien uneins
Palantir-Aktie erholt sich - doch hohe Bewertung bleibt Thema
UPS-Aktie im Minus: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
HelloFresh-Aktie mit Aufschlägen: Anschuldigungen von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke gekontert
Suche...

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

156.50
CHF
2.40
CHF
1.56 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 17:50:50

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
239.11 CHF 3.56%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei etwas optimistischer als erwartet ausgefallen, das habe überrascht, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit wenigstens einer Dekade dürfte das der Fall gewesen sein, was wiederum Beleg für die Zurückhaltung des Managements bei Prognosen sei./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
257.20 € 		Abst. Kursziel*:
39.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
258.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.53%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten