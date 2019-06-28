Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei etwas optimistischer als erwartet ausgefallen, das habe überrascht, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit wenigstens einer Dekade dürfte das der Fall gewesen sein, was wiederum Beleg für die Zurückhaltung des Managements bei Prognosen sei./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
257.20 €
|
Abst. Kursziel*:
39.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
258.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.53%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
17:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
11:52
|Buy von UBS AG für Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
11:42
|Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn (AWP)
|
10:49
|Sector Perform für Hannover Rück-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse (finanzen.ch)
|
09:54
|Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.ch)