Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Beiersdorf-Analyse im Blick
|
23.09.2025 10:43:44
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Beiersdorf-Aktie
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 140 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig litten die Hamburger unter dem Gegenwind auf dem Beauty-Markt und Marktanteilsdruck auf Nivea, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Mittelfristig spreche die Bewertung aber für die Aktien.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse
Die Beiersdorf-Aktie konnte um 10:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.3 Prozent auf 89.24 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 34.47 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 52’458 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 27.4 Prozent abwärts. Experten prognostizieren, dass Beiersdorf die Bilanz für Q4 2025 am 26.02.2026 vorlegt.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
