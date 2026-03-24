Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert mittags im Plus

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.16 Prozent auf 46’283.36 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17.697 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.876 Prozent schwächer bei 45’803.82 Punkten in den Handel, nach 46’208.47 Punkten am Vortag.

Bei 45’769.69 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46’400.82 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 49’174.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, notierte der Dow Jones bei 48’731.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’583.32 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.34 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45’369.39 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2.21 Prozent auf 717.20 USD), Walmart (+ 2.00 Prozent auf 123.14 USD), Cisco (+ 1.95 Prozent auf 80.36 USD), Nike (+ 1.94 Prozent auf 53.73 USD) und Verizon (+ 1.76 Prozent auf 51.47 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-5.53 Prozent auf 184.39 USD), IBM (-3.16 Prozent auf 240.58 USD), Microsoft (-2.54 Prozent auf 373.29 USD), Amazon (-1.14 Prozent auf 207.75 USD) und Boeing (-0.83 Prozent auf 196.77 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14’628’087 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.677 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.32 zu Buche schlagen. Mit 5.55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch