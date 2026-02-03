HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
03.02.2026 14:36:00
Januar 2026: Experten empfehlen HENSOLDT-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Ergebnisse der Experten für die HENSOLDT-Aktie im abgelaufenen Monat.
Im vergangenen Januar haben 4 Experten die Aktie von HENSOLDT wie folgt eingeschätzt.
1 Experte empfiehlt die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,75 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HENSOLDT-Aktie von 83,65 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|7,59
|30.01.2026
|Deutsche Bank AG
|101,00 EUR
|20,74
|29.01.2026
|Morgan Stanley
|82,00 EUR
|-1,97
|28.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|7,59
|12.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: HENSOLDT
