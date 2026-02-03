Januar 2026: Experten empfehlen HENSOLDT-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Januar haben 4 Experten die Aktie von HENSOLDT wie folgt eingeschätzt.

1 Experte empfiehlt die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,75 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HENSOLDT-Aktie von 83,65 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 7,59 30.01.2026 Deutsche Bank AG 101,00 EUR 20,74 29.01.2026 Morgan Stanley 82,00 EUR -1,97 28.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 7,59 12.01.2026

Redaktion finanzen.ch