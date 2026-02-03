Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Buy, hold, sell? 03.02.2026 14:36:00

Januar 2026: Experten empfehlen HENSOLDT-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Das sind die Ergebnisse der Experten für die HENSOLDT-Aktie im abgelaufenen Monat.

HENSOLDT
74.69 CHF 2.23%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen Januar haben 4 Experten die Aktie von HENSOLDT wie folgt eingeschätzt.

1 Experte empfiehlt die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,75 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HENSOLDT-Aktie von 83,65 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR7,5930.01.2026
Deutsche Bank AG101,00 EUR20,7429.01.2026
Morgan Stanley82,00 EUR-1,9728.01.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR7,5912.01.2026

