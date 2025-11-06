Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'298 -0.5%  SPI 17'005 -0.5%  Dow 47'311 0.5%  DAX 23'985 -0.3%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5'657 -0.2%  Gold 4'014 0.9%  Bitcoin 83'218 -1.1%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 64.1 0.8% 
Rating im Fokus 06.11.2025 10:19:45

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Andy Chu, der das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier näher betrachtet hat.

DHL Group
39.34 CHF 5.70%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte den Bonnern am Donnerstagmorgen eine ordentliche positive Überraschung. Die Jahresziele seien aber unverändert geblieben.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:03 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5.6 Prozent auf 42.12 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 0.28 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’139’367 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 30.3 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

