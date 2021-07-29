DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
63.24CHF
13.89CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
06.11.2025 09:27:43
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte den Bonnern am Donnerstagmorgen eine ordentliche positive Überraschung. Die Jahresziele seien aber unverändert geblieben./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.11 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.29%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
