DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
63.24CHF
13.89CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
06.11.2025 07:50:51
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Logistiker habe überzeugende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Erfreulich sei, dass die Zielsetzungen unverändert blieben, denn eigentlich sei weithin eine Kürzung des Ausblicks erwartet worden./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
